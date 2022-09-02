齋菜館兩次推翻控罪　東主質疑食環署針對

紅磡黃埔齋菜館「巧饍坊」，2019年9月被控「食物室不潔」罪，翌年罕有地推翻食環署檢控後，去年9月再被食環署控告違反防疫規定，需晚市停業14天，事隔9個月之後才收法庭傳票，惟東主不服，並於上周五推翻控罪。兩次獲判勝訴，食肆東主批評遭食環署針對，而食環署則重申是以公平公正原則處理每宗個案。

去年9月2日，食環署在一次突擊巡查中，發現巧饍坊有一名廚工未有佩戴口罩，又指另一名員工未能出示定期核酸檢測的紀錄。巧饍坊董事楊王小玲解釋，該廚工當時只是摘下口罩試味，為時僅十幾秒就戴回口罩；至於店內所有員工，均按照防疫規定每7日做一次檢測，並可出示過去一個月的檢測紀錄，只是有員工因7月放了幾天假，以致該月有一段期間沒有檢測紀錄，然而員工把手機交給食環幫辦查閱檢查紀錄時，有人操作不當把其他紀錄也清洗掉。儘管已提出辯解，但食環幫辦仍勒令巧膳坊於去年9月3日起，堂食不得多於2人一枱，且在下午6時起暫停晚市堂食，為期14天。

然而事隔9個月之後，食環署再以去年9月2日的突擊巡查而提控，涉事食肆負責人需於今年5月26日上庭應訊。楊王小玲曾向3位律師諮詢法律意見，均一致建議認罪繳交罸款了事，但她不肯認罪並選擇上庭自辯，法官將案件押後至上周五再訊，由於法庭得到檢測中心提交涉案員工的定期檢測紀錄，而食環幫辦在9月2日要求查閱7月份的紀錄，超出只查閱過去一個月紀錄的規定。因此，食環署指有員工涉嫌未有妥善保留及出示核酸檢測安排紀錄的控罪不成立；至於廚工沒佩戴口罩的控罪雖表證成立，但法官接納被告「試味」的辯解，認為是工作上的需要，因此推翻控罪。

雖然先後兩次訴訟均獲勝訴，但楊王小玲相信不少同業都曾經歷吹毛求疵的執法態度，只是食環幫辦猶如手握上方寶劍，沒人敢反抗而已。她慨嘆疫下經營艱難，擔心當局「胡亂格殺」可導致食肆血本無歸，打爛從業員飯碗，即使政府推出更多保就業措施也是枉然。

就巧饍坊指遭當局針對，食環署回覆東網查詢時重申，食環署在日常執法及執行檢控時，會以公平公正原則處理每宗個案，以確保公眾利益。又稱會繼續加強巡查，確保餐飲業務處所負責人及市民嚴格遵從相關防疫規例，以減低2019冠狀病毒病在餐飲業務處所傳播的風險。