【獨家直擊】 南亞漢元朗遭刀煞斬甩左手掌　痛極呼救

元朗發生恐怖傷人案，一名南亞漢遭3刀煞施襲，左手掌被斬甩。東網收到一條遇襲南亞漢被斬傷後的短片，片中見他披血坐在一間店舖外，右大腿上放有一部手機，他用右手按着被斬甩的左手掌位置止血，且痛極呼救，並不斷搖頭呼叫，而他身旁地上則遺下被斬甩的恐怖斷掌及一大攤血漬。

案發在昨晚(1日)10時許，警方接報指牡丹街近合益廣場一店舖外，一名40歲南亞漢遭3名歹徒持刀追斬。期間南亞漢寡不敵眾，被一眾惡煞追至包圍施襲，身體多處受傷血濺街頭，施襲者得逞後跳上一輛白色私家車往合財街方向逃去，有途人見狀，隨即協助報警。

警員接報趕至，發現遇襲南亞漢左手被斬甩、背及腳部受傷，他仍然清醒，救護員替傷者進行急救，並連同放入冰袋的斷掌送院進行接駁手術。警員封鎖現場，並在附近後巷截查2名可疑的南亞漢；探員在場檢走事主的血衣及一批證物，一批機動部隊警員於今日(2日)凌晨到場協助搜證，案發現場店舖門外裝有「天眼」，探員將於明早待店舖開門後，再派人查看有否拍下案發經過。警方經調查後，把案件列作傷人，交由元朗警區反三合會行動組跟進，正追緝涉案私家車及在逃刀手。