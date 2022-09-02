粵港成立13個合作專班　涵蓋防疫北部都會區發展

港府昨日與廣東省領導舉行線上會議，討論「逆向隔離」措施外，更成立13個粵港合作專班，涵蓋防疫「通關」、北部都會區、創新及科技及青年就業創業實習等多個合作範疇。其中北部都會區專班會專門商討都會區的推進、溝通和協調事宜，以發揮協同效應。在深港合作方面，雙方成立19個專班，涵蓋科技創新、金融、商貿、青年就業創業、前海等多個合作領域。

港府指與廣東省所成立的13個專班，香港官員方面由司、局長級負責，對接的粵方官員亦是相同層級。港府又稱，專班會經常開會聯繫，一星期可以有幾天，疫情下將會透過電話聯絡、視像會議進行，認為行之有效。深港合作方面，雙方重整架構成立19個專班，涵蓋金融、前海多合作領域，推行前海先行先試功能、促進軟硬件聯通，深圳市前海管理局與香港會發表18條新措施。

被問及大量內地網民向港府反映新界東北的堆填區對蓮塘的居民帶來困擾，港府指北部都會區整體規劃要作全盤考慮，會盡量做一些緩減的措施，將任何在這方面所帶來的負面因素減至最低。在整體北部都會區的規劃中，港府稱會全盤考慮把北部都會區發展成一個優質的居住環境，至於長遠規劃會充分考慮不同意見。