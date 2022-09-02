東方日報A1：通關漫長路　逆向隔離展步

中港兩地恢復通關漫長路，有最新進展。港府向內地方面提出逆向隔離，即先在香港隔離，「閉環管理」後再前往深圳，獲廣東省及深圳市政府予以支持，將設立專班跟進相關安排，港方將由政務司司長陳國基帶領。港府指前往內地人士逆向隔離後，包括標準落實細節、閉環等都是專班討論事項，每個環節都會針對兩地疫情需求，希望入境後視為符合內地現時「7+3」的檢疫要求。港府與粵方就逆向隔離達成共識，但細節未有，多名議員促盡早落實細節，包括由內地派出醫護及相關人員來港協助檢測等，有議員則指擔心逆向隔離會加劇本地隔離設施需求，要求當局盡快做好相關配套工作。

港府指出逆向隔離是新方案，希望完成隔離人士不需要在內地「7+3」隔離，故一定要符合內地標準。香港選址方面，初步考慮會在河套區作為試點，認為是好的基礎，但指商討的方案需要雙方同意，希望盡快落實。並會讓保安局、醫衞局參加工作，有消息會盡快公布。而推出該措施有兩個原因，一是減少對內地酒店造成的負擔，善用本港設施；二是確保可提供一個可行、有系統的方法，讓港人北上，滿足港人需求。

至於逆向隔離落實方面，會有多少名額、用甚麼口岸、內地有沒有派員監察、檢測標準不同如何處理。李家超指，措施的目的是做完後要符合內地「7+3」的要求，因此在標準、落實細節、閉環方式等，都是專班稍後會討論的事項，故重點是需要符合內地的需求，這要等待雙方的共識。

但被問到提出逆向隔離是否代表放棄與內地全面免檢疫通關？李表示，目前本港疫情升溫，每天確診人數達至8,000至10,000人，對醫療系統構成威脅，為不造成對兩地社會的威脅，會尋求所有可行方法。

議員梁熙表示，現時內地驛站名額供不應求，望逆向隔離措施可成突破，而提供約4,500間獨立套廁房間及逾萬張床的落馬洲河套區的隔離設施是首選地點，因該隔離設施至今尚未使用，地點鄰近內地邊界，港人完成隔離後以閉環方式過境到內地，行政上亦比較方便，期望兩地政府可盡早落實具體執行細節。

議員楊永杰建議將鄰近深圳的河套區方艙醫院改為「在港驛站」，採用內地CT值，由內地派出醫護及相關人員來港，並按內地要求管理隔離設施，確保隔離人士符合內地相關規定，保安局則負責接送市民往隔離設施，市民完成隔離後持陰性證明可以閉環方式經皇崗口岸入境深圳。相反，議員田北辰則建議當局在兩個月內在河套區重新興建新的隔離設施，有別於現時河套區的隔離設施，需要具備獨立廁所及空調，而檢測人員由內地安排，採用內地檢測標準，例如CT值等，讓內地感到安心，運行一段時間後相安無事，將有助未來逐步通關。

議員林素蔚關注本地整體的隔離設施供應是否足夠，質疑會否因逆向隔離而加劇緊張，要求港府盡快對隔離設施供應作全面統計及規劃，並規劃更多「後備」隔離設施，做好相關配套，以確保在疫情反彈時，逆向隔離措施不會加劇本港的隔離壓力。議員陳恒鑌則估計河套區有近千個床位，扣除預留給工作人員的床位，估計第一期逆向隔離名額可有800至1,000個。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：