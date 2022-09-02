山風凜凜映初旭　森靜幽幽藏生機　「瑰寶」影作秀景光

行山、燒烤、野餐為不少港人假日到訪「後花園」的活動，但又有沒有仔細觀賞郊野公園的風景呢？漁農自然護理署舉辦了香港郊野公園攝影暨短片比賽，以「香港郊野公園的優美景致」為主題，評審團於超過1,400份作品中挑選15份出色作品，展示郊野公園獨特的秀麗風光。

攝影師葉蔓儀的「寒風裡的清晨」展示她於山上被冷風吹下，所看到太陽從水面升起的風景，陽光於海水、天空的折射下顯得特色金黃，充滿生機，而附近的十分寧靜。她希望郊野公園這塊「瑰寶」保持完整而不受人為干擾，大自然生物和生境共存。作品最終獲評選為「風景攝影組」的冠軍，而亞軍的作品「石鱗遍岸」由梁罡銓作拍攝，他於接近日落時分站在島上，高空拍下照片，陽光剛好於灑落在岩岸上，強調了複疊的石紋。

一般市民未必有高級相機，亦可嘗試用手機拍下珍貴的一瞬間，「手機風景攝影組」的冠軍由郭俊亨的「黃金之丘」奪得，相片拍下大東山於深秋日落時分，柔和的陽光映照芒草，顯得閃閃生輝，郭更稱恍如置身黃金之丘。亞軍的「山海的對話」則顯示出西貢破邊洲山與海日夜、年月的「對話」，攝影師包悦鵬提到，拍攝位置於萬宜水庫東壩附近，本身是糧船灣花山延伸入海的海岬，但因常年受海浪侵蝕形成海蝕洞，頂部倒塌和花山分離，形成破邊洲的獨特海蝕柱群。