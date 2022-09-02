東華三院少年競速無人機比賽　發掘潛質「飛手」學生

無人機競速運動是近年迅速冒起的新興運動之一，訓練選手的操控技術、速度和心理質素。東華三院在香港無人機運動總會及數碼港的協助及支持下，於2022年8月28日假數碼港商場舉辦「東華三院少年競速無人機比賽」，來自該院15間小學共60名小學生，一同進行了30場無人機競速比賽。參賽學生需要遙控無人機在限時內完成3圈飛行，以最短時間穿過最後障礙物為之勝出。比賽過程緊張刺激，最後團體賽分別由東華三院曾憲備小學、東華三院李東海小學、東華三院鶴山學校、東華三院姚達之小學奪得冠、亞、季及殿軍；而個人賽則由東華三院曾憲備小學的呂柏霖同學奪得冠軍、東華三院李東海小學的尹棱毅同學奪得亞軍，而季軍則由東華三院鶴山學校的鍾皓楷同學及東華三院姚達之小學的柯亮同學共同奪得，少年「飛手」順利誕生。

東華三院主席兼名譽校監馬清揚先生表示：「是次比賽目的在於提高學生對無人機應用的認識，培養他們初步掌握操控無人機的技巧與飛行原理，並透過科技培養他們的解難能力。而有見無人機競速即將成為2023年杭州亞運會的示範項目之一，大會亦希望透過比賽物色具潛質的年輕『飛手』，盡早發掘其天份，投放更多資源並加以培養。」

東華三院近年在屬下的中學及小學積極推動科學、科技、工程及數學（STEM）教育，除了增撥資源為學校添置新科技配件配合教學外，亦為學生舉辦相關的工作坊和聯校比賽，當中包括「無人機競速」。由於迷你型無人機操控比較簡單、成本不高、訓練所需空間不多、學生之間互動亦較多，因此適合小學生體驗，老師亦可以此作為入門的科技教具。由於不少參與今次賽事的同學都是首度接觸「無人機競速」，東華三院為部分屬下小學舉辦無人機興趣班，學生們可學習無人機飛行的基本物理原理、操控技術、相關法例及安全守則。無人機競速運動可加強學生的方向感及立體感，而群飛訓練及團體賽制可培養他們的合作能力及紀律，令他們培養出解難能力及永不放棄的精神。

馬清揚主席接續表示：「無人機科技的發展速度飛快且廣泛，東華三院早於去年12月已在屬下中學舉行了聯校無人機比賽，相當成功，學生均對無人機產生濃厚的興趣。今次首次把無人機訓練推廣至屬下小學，讓小學生從小接觸無人機，使他們初步掌握無人機的操控技巧及培養其興趣，有助他們日後銜接更高階的無人機、編程及航天相關科技課程，奠下日後探索相關創科行業的基礎，迎接未來創科社會的挑戰。」

以東華三院馬錦燦紀念小學及東華三院鄧肇堅小學為例，兩間學校均設有每星期一堂的「無人機興趣班」，全年約16至20堂，教授基本無人機操作、手控無人機，以至進階的編程操控等。東華三院馬錦燦紀念小學的參賽同學均表示很享受無人機的速度感，並指學校的興趣班對他們提升操控技巧有很大幫助；而東華三院鄧肇堅小學的參賽同學則榮幸能代表學校參加是次比賽，賽前學校更搭建了1比1的訓練場，增加學生的作賽實感體驗。冠軍「飛手」呂柏霖同學表示：「這次比賽好開心、好玩；雖然比賽時需要面對更大的壓力，但最後取得勝利時感到無比快樂。因對無人機運動具有濃厚的興趣，所以常常主動地在家練習。學校也安排了場地和導師，讓我有足夠的訓練，分層練習，由淺入深。我希望之後可以飛得更快更遠，有一天能代表香港參加比賽。」