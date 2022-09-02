劉宇隆料新變種佔比上升　幼童打針速度「要與疫情賽跑」

本港第5波疫情升溫，昨日(9月1日)的確診個案重上一萬宗水平。身兼政府專家顧問的港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日(2日)在電台節目上表示，Omicron變種病毒分支BA.2或BA.5的個案佔比升至6成，按照外國經驗，預料佔比會升至約9成，屆時確診個案會繼續增加，惟未能評估何時到達高峰，故認為現時要繼續推高新冠疫苗接種率。

劉宇隆又指，近日再有確診兒童情況危殆。昨日公布的聯合醫院15個月大女童，岀現抽筋、屙嘔、脫水、休克等情況，凝血功能也受影響。現時6個月至3歲幼童接種疫苗情況不理想，接種率只有約11.7%，即只有1萬2千人打針；而該組別同時也有逾萬人確診，形容幼童打針速度「要與疫情賽跑」，須盡快推高接種率，最理想是每日有800名幼童接種疫苗。

對於政府計劃將疫苗通行證涵蓋年齡下降至5歲，劉表示支持，相信能增加兒童打針誘因，3至11歲兒童接種率目前達66%，推動疫苗通行證後，接種率或可升到9成。 他認為，現時5至11歲兒童會參加不同社交活動，且有2款疫苗可以選擇接種，即使沒有手機也可出示紙本針卡。新界校長會副主席朱偉林則認為，雖然相關措施可擴大保護網，增加家長帶子女接種疫苗的動力，但關注兒童隨身攜帶紙本針卡會不方便，希望當局研究在家長手機附加子女接種記錄的功能，或將接種記錄上載至兒童的電子手錶上。