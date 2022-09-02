「7+3」逆向隔離　議員冀先在港檢疫7日　期間不宜接觸其他港人

中港通關或有新進展，港府向內地提出「逆向隔離」，即先在香港隔離，閉環管理後再前往深圳，獲內地支持。議員陳恒鑌今日(2日)表示支持相關安排，期望入境內地人士以「7+3」進行隔離，即在香港隔離7天，再前往內地進行3天居家醫學監察，相信能為前往內地者提供多個渠道。

現時每天有逾萬人預約深圳健康驛站，但名額僅有2,000個，期望措施可成為突破，解決全面通關下的民眾需要。陳建議，進入逆向隔離設施的人士，應先辦出境手續，隔離後由跨境直通巴士運送到內地，隔離期間不應接觸其他港人，包括口岸的入境處人員，避免感染風險。

陳續指，現時本港很多工作均人手短缺，若有內地人員支援，運作會更順暢，特別是關乎檢測及閉環要求，若衞健委「派人來」，溝通上會更為容易。另在地點方面，逆向隔離初步考慮落馬洲河套區，陳認為可方便內地人員且能提供4,000間房，料每日可提供500個名額。他認為亦可考慮使用啟德、竹篙灣隔離設施。而潭尾及青衣因無獨立洗手間，不可做逆向隔離，若本港個案上升，這些設施可分配作本地隔離。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則在電台節目上表示，安排能解決內地檢疫酒店名額不足的問題，同時符合內地防疫要求，因為本港的相關檢疫設施，不能與其他抵港人士或確診者共用。惟他關注「復陽」個案或會引起內地憂慮，兩地判斷復陽的標準不一，雙方工作小組要商議。