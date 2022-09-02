女學生認理大內外暴動　主審法官抱恙　押後至9.9判刑

2019年11月反修例風波期間，香港理工大學曾被大批示威者進駐，並與警方發生激烈衝突。其中1名企圖突圍而出的女學生，在逃到科學館內終被捕。她上月於區域法院承認2項暴動罪，原定今日(2日)判刑，惟主審法官陳廣池因身體抱恙而未能宣讀判刑，案件遂押後至9月9日再行量刑。

被告李嘉希(20歲)，承認於2019年11月17至18日，在理大暢運道和科學館道一帶、及在理工大學與他人參與暴動。案情指於2019年11月11日至18日間，大批示威者集結在理大及其範圍，並有組織地佔據理大，架設路障及檢查站以限制進入理大的人士，又破壞理大內設施。示威者亦從連接理大的天橋向下投擲物品，又有身穿裝備的示威者，使用汽油彈、弓箭等，與警方對峙，期間有警員受傷及裝甲車被破壞。被告現承認她在警方封鎖前已進入理大並留守，作為暴動的一分子參與其中。被告亦被拍攝到持有樽裝液體，與其他示威者一同前往暢運道，企圖逃離警方封鎖線，並在進入科學館後被捕。被告當時身穿黑色衣服、手套、防毒面具等。

案件編號：DCCC 190,193,194,196,198,200,201/2021