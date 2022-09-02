網台主持「傑斯」承認1項煽動及3項洗黑錢罪　押後至10.7判刑

網台節目主持人「傑斯」尹耀昇兩年前涉嫌在節目中發表煽動性的言論及處理逾1,000萬元的犯罪得益，被控作出具煽動意圖的作為及洗黑錢等10罪，其女助手亦被指涉及其中兩項洗黑錢罪，昨日尹承認一項串謀作出具煽動意圖的作為罪和3項洗黑錢罪。至於尹的其餘6項罪名，包括他與女助手同被控的兩項洗黑錢罪，控方則表示待處理充公令後，該些罪名可以存檔法庭並不予起訴。案件今（2日）在區域法院繼續審理，控方申請針對尹的充公令約487萬港元，辯方沒有反對。法官把案押後至10月7日，以待處理尹的判刑及充公令。

男被告尹耀昇（52歲，網台主持）被控一項串謀作具意圖煽動行為罪，以及4項作出具煽動意圖行為的交替控罪。他另被控5項洗黑錢罪，涉款逾1,000萬元，當中兩罪是共同控告他和其助手，即本案女被告利寶麗（51歲，保險從業員）。尹繼續收押看管，利則續准保釋。

控方今日讀出充公令的同意事實，指尹曾經從該3項洗黑錢罪行而獲利，有關犯罪得益的價值約1,032萬港元，他變現可得的資產約487萬港元。尹同意法庭依據相關條例而頒下約487萬港元的充公令。

案件編號：DCCC 615/2021