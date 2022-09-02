政府提高樓面面積寬免　蔡宏興：可鼓勵發展商改用組裝合成建築

發展商華懋與市建局合作，在深水埗東京街發展首個以混凝土組裝合成建築法興建的單幢式私人住宅項目，樓高28層，預計明年底前完成。華懋執行董事及行政總裁兼香港建築師學會會長的蔡宏興建議政府，若要組裝合成建築技術普及化，必須縮短審批時間及提供中央儲存空間，讓承建商暫存預製的單位。

組裝合成單位在組裝接駁時，牆身較厚，蔡宏興表示，已透過技術改良，減少厚度，令牆身由原本組裝後約300毫米，減至約250毫米，加上政府上月起提高項目的樓面面積寬免至10%，相信可鼓勵發展商改用相關技術建屋。

建造業議會執行總監鄭定寧表示，議會已去信特首，建議在北部都會區預留土地設立中轉設施。議會亦已開辦課程，培訓業內管理層及前線工人，協助他們了解組裝合成建築法的運作流程和管理，幫助工人轉型。對於將來不少工序都在內地廠房進行，會否影響香港建築工人的飯碗，鄭定寧表示，當組裝合成建築技術將來產業化，部分工序有可能回流香港，只要工人準備充足，必然會優先取得就業機會。