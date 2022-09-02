疫下員工遙距工作致職業詐騙恒常化　組織促僱主積極舉報

因應疫情，營商環境過去兩年發生許多變化，尤其職業詐騙變得恒常，研究顯示，員工詐騙是最常見的詐騙模式，全球職業詐騙所造成的損失估計每年超過4.7萬億美元或36.9萬億港元。特許詐騙審查師學會香港分會會長湯飈稱，「當員工可以遙距工作，是可能誘發他們進行詐騙的動機。」

職業詐騙被定義為於工作期間作出的任何詐騙相關行為，利用自己的職權，故意濫用或挪用企業資源或資產來牟取私利。湯飈說，遙距工作下，員工可在不受監督及獲取公司資訊權限得到提升的情況下，竊取公司的敏感數據，又或偽造在職工時的紀錄等。《2022年職業詐騙》報告(下稱:報告)調查結果亦指出，所有詐騙個案中，半數受疫情影響。

湯飈續稱，要避免公司內部出現職業詐騙，最佳方法是建立反詐騙機制，並培訓員工如何執行。他又指，執法部門的介入同樣重要，惟根據報告，只有58%個案被轉​​介執法部門作跟進，且近年來數字還一直緩慢下跌。他相信企業未有向執法部門舉報原因，太多以「認為內部紀律足夠」及「擔心會為聲譽帶來負面影響」為主，惟他強調職業詐騙形同「盜竊」，故鼓勵僱主積極向執法部門舉報。