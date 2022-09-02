政Whats噏：胡健民擁14物業　加拿大有2幅地　

11名副局長同12名政助嘅利益申報終於曝光，當中以政制及內地事務局副局長胡健民坐擁最多資產，共14個，除咗3個香港物業，還有10個廣東物業、1個馬來西亞物業，以及加拿大2幅土地。保安局副局長卓孝業亦擁有5個物業，除了申報2個香港物業、2個珠海物業，亦有1個倫敦物業。

其他政黨出身嘅副局長，新民黨教育局副局長施俊輝、工聯會勞工及福利局副局長何啟明、自由黨財經事務及庫務局副局長陳浩廉，分別都喺香港擁有一個物業，陳同時申報擁有一個內地物業。由「政助升副局」嘅創新科技及工業局副局長張曼莉，則申報擁有2個香港物業。文化體育及旅遊局副局長劉震申報稱擁有1個香港物業。房屋局副局長戴尚誠則擁有3個香港物業及2個車位；醫務衞生局副局長李夏茵擁有香港物業及車位各一。近期粉嶺高球場發展引起爭議，民青局副局長梁宏正則申報擁有香港高爾夫球會會籍，並擁兩個物業。

政治助理方面，商經局政助李世華擁有最多物業，共4個；創科局政助廖添誠亦申報與太太、葵青區議員郭芙蓉擁有3個物業。政務司司長政助李惠申報2個物業；至於申報擁有一個香港物業者，包括財政司司長政助楊通達、教育局政助蕭嘉怡、民政及青年事務局政助張進樂、財經事務及庫務局政助葉俊廉。

另有6人申報沒有物業，包括商經局副局長陳百里，其餘5人都係政助，包括副律政司長政助陳倩雯、文體旅局政助招文亮、保安局政助梁溯庭、勞福局政助傅曉琳及房屋局政助歐陽文倩都申報沒有物業。