警員3年前觀塘站外被刺頸　昨入稟向行兇者索償

2019年10月一名當時讀中六的男生，在港鐵觀塘站外用利器刺傷警察頸部，他今年初在高等法院否認企圖謀殺罪，但承認交替的有意圖傷人罪，被判囚7年9個月。昨日（1日）在事件中受傷的警察入稟區域法院，向該男生提出對人身傷害的索償訴訟。

原告梁兆祥，被告許添力。原告在入稟狀中指，2019年10月13日下午約5時半，被告在觀塘一條通往APM商場的行人天橋上，用鎅刀刺向原主的右頸，因而導致原告右頸有3.5厘米長切口，八成頸靜脈、迷走神經及部分咽縮管遭切斷，以及患聲帶癱瘓等傷勢。原告未有在入稟狀中列出索償金額。

翻查資料，被告許添力現年21歲，他於內地出生，並於11歲來港。案發當日，警方接報指有人在港鐵觀塘站進行破壞，包括原告在內的30多名警員奉命到場處理。期間被告突然衝前，用鎅刀狀物體刺向原告右頸，然後企圖逃走。原告見狀隨即捉着被告手臂，其他警員亦上前制服被告。警方搜屋時，在被告睡房檢獲一封有被告簽名的遺書，交代遺物處理及喪禮進行的方式，並在文末寫上「我絕對不會自殺，殺死我的一定是這個暴政」。

案件編號：DCPI 2989/2022