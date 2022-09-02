前警員涉逼子手淫　睇YouTube色情片自瀆　兒子：覺得好猥瑣

已婚前警員涉自兒子就讀小五起向他播放色情片段，要兒子與他一同自瀆，更曾直播與妻子性交「真人Show」，要兒子觀摩學習而被控作猥褻行為等10罪的案件，今(2日)於高院續審，控方播放事主與警方進行的錄影會面片段。事主指被告稱「你都小五喇，差唔多要識呢啲嘢，將來要識女仔要識呢啲，會令女仔好開心」，故播放從YouTube找到的色情片段給他看並自瀆。事主又稱被告曾以「要睇真人示範」為由，突意設鏡頭並接駁手機向他直播與妻子性交的過程。事主稱最初他只聽聲音，但終揭開電話看到父母赤裸性交片段近1分鐘，事主坦言覺得「好猥瑣」。

代號FSL的被告，被控7項向年齡在16歲以下的兒童X作出或煽惑作出猥褻行為，及3項作為交替控罪的殘暴對待兒童罪，X現年已15歲。據X於2019年進行的錄影會面稱，早於他就讀小一時，被告已口述教他手淫，並稱上學「攰攰哋時可衝去廁所除褲自己搞生殖器，會精神啲」，X坦言有試過此方法覺得好舒服且好有效。至他讀小五時，有一天被告稱要他學懂一些事，會對他識女仔有幫助，並播放從Youtube找來的色情片段，期間被告更「插隻手指落去(陰莖)轉圏」，X見到父親的陰莖「高咗」，X形容「好變態，有少少唔想睇」。X指被告及後又稱：「阿仔一齊做吖，好舒服，好開心㗎」，不過X當時以「嗰度」唔舒服為由拒絕。X指之後被告差不多每周均會播一次色情影片與他一同觀看，每次約1小時，被告每次均會射精，並叫他一同「自慰」，X稱直至第3次播片時，他才首次有依被告指示脫褲自瀆。不過X指被告亦有他的底線，就是不會接觸X的性器官及要X接觸被告的性器官。

X又透露，約於他2016年就讀小四時，被告稱要X看真人示範，並在自己房內設置鏡頭，於X手機內安裝程式連接鏡頭，並設置鬧鐘，要X在凌晨時開機觀看父母性交直播，並稱「你將來都要做嘅」。X稱凌晨時他反轉螢幕，但仍聽到母親呻吟聲稱「太舒服呀⋯⋯」亦聽到「BB飲奶」的聲音，X最終揭起螢幕看到父母在床上全身赤裸，被告壓住母親，並發出聲音，X看了約1分鐘並覺得「好猥瑣」。翌早被告則問X「正唔正呀？我雄唔雄武？」X敷衍稱「幾ok嘅」，被告其後即拆除鏡頭，丟掉該器材並刪除應用程式。X坦言「諗起都覺得惡心」。

X又稱自他就讀小六末期被告播色情片的情況更頻密，差不多每日都有播。X又形容被告播片期間經常亦邀請他一同自瀆，X形容當中亦有恐嚇意味，被告會叫他乖乖地合作，否則「後果自負」。X稱因他覺得自瀆後很舒服，故有「八成合作，兩成唔合作」。X又稱更試過拒絕自瀆，被告會手持藤條作勢打他，X便就範，被告亦曾試過在他不合作時從廚房拿刀出來，或會以警察體罰方式懲罰他，如塞他進警察被套；另外X又稱被告經常會騙他人金錢，而騙到錢會帶X商場的廁所內「一人一格」看色情影片自瀆。X指直至2018年底，被告曾「綁架」他5天，帶他到澳門及內地，其中一天在澳門的酒店內，被告亦曾播放色情片段與他一同觀看且自瀆。X稱直至12月31日，被告服藥自殺並通知X母親他們的位置，X才獲「釋放」。

案件編號：HCCC251/2021