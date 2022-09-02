私院及機構推免費遙距診症　為新冠患者處方抗病毒藥物

第5波新冠肺炎疫情持續升溫，醫管局展早前將視像診症服務推展至新冠患者，各私家醫院及私人醫療機構陸續響應呼籲，繼港怡醫院日前遙距會診染疫長者後，卓健醫療服務有限公司今日(2日)表示，與醫管局展開協作，為確診者提供免費遙距診症服務。即日起有需要的確診患者毋須付任何費用，可獲遙距診症、藥物諮詢及派送服務，相關費用由醫管局支付，讓疫患在家中獲得適切醫療支援，減低出現併發症的風險，並協助減輕公營醫療系統的負擔。浸會醫院將於下周一(5日)起，也會重啟視像診症。

卓健醫療會按醫管局提供的確診者名單，主動致電確診者鼓勵其接受遙距診症服務並安排預約；確認預約後，醫生會於同日致電確診者進行遙距診症，診斷後若確診者有藥物需要，便會處方藥物，包括抗病毒藥物，並直接送往確診者住處。整個服務確診者費用全免，病人亦不用外出。卓健醫療的醫護人員亦會在診症後2至3天，主動致電確診者跟進病情，如患者病情惡化或出現緊急情況，醫生會作出跟進或安排轉介。是次計劃，卓健醫療已調配14名普通科醫生參與，同時會因應服務需求調撥人手和資源支援。

浸會醫院也於下周一起重啟視像診症，為成年新冠確診者提供免費視像診症及藥物。主診醫生同樣會因應病人身體狀況，處方所需藥物，其後院方亦會安排藥物送遞服務，費用全免。港怡醫院則在一周前宣布，為醫管局轉介的60歲或以上新冠確診長者，提供遙距會診服務。