中大生潑粉末襲校園保安　認非法集結囚6周

去年1月11日有黑衣人衝入中文大學保安崗位搗亂，保安員試圖制止時被潑灑不明成分的白色粉末。警方事後共拘捕5名中大學生，當中包括時任中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖。事隔1年後，警方起訴區及其中3人參與非法集結罪。其中1名被告於2周前（8月19日）認罪，今天（2日）在沙田裁判法院被判監6星期。署理主任裁判官張志偉判刑指本案是1宗使用暴力及有策劃的案件，當中有人受傷，因此即時監禁是唯一的判刑考慮，因被告認罪，刑期由9星期減至6星期。

今天判刑的被告為現時22歲的曹德熙，同案餘下3位被告為區倬僖（23歲）、梁溢希（23歲）及梁顥維（26歲）則不認罪候審，4人均報稱學生。控罪指4人於2021年1月11日在馬鞍山港鐵大學站A出口外、近香港中文大學校園內的出入口檢測站，與其他不知名人士參與非法集結。辯方律師今天進一步求情指，雖然勞教中心報告顯示被告不適合進入勞教中心，但法庭可考慮被告的角色，是次非法集結只歷時一分鐘，且曹亦只現身20秒，從而判被告較短刑期或緩刑。

被告早前承認的案情指，2019年11月中大校園為加強出入管制，於校園出入口設立管制站檢查進入校園人士身份。案發時，約10名戴口罩及身穿黑衣人士，大聲叫喊「唔好show證，直入就得喇」，並推到屏障、擲生粉和雞蛋，1名當值保安員的眼部和身體被擊中。其後，被告於職員會所附近被2名保安員捉住，被告稱當時「抗議新保安措施，剝奪學生進入中大校園權利」。警方到場拘捕被告，他於警誡下保持緘默。事件後遇襲保安員眼部紅腫，被告的衣服上有生粉痕迹。被告在錄影會面中向警方承認案發時正等候別人指示推到屏障。

案件編號：STCC 748/2022