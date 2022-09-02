下調疫苗通行證年齡損兒童權益　機構斥做法苛刻增家庭負擔

近日有消息指，港府為催谷兒童的新冠疫苗接種率，正研究疫苗通行證涵蓋年齡，由現時12歲降至5歲。換言之，屆時5至11歲，原本屬豁免於疫苗通行證的兒童，或需要先打針方可以進入表列場所。香港兒童權利委員會今日(2日)表示，對政府有意下調疫苗通行證涵蓋年齡至5歲或以上兒童表示極度關注，認為此舉令部分兒童被禁止在公共場所參與對他們的發展至關重要的活動，並進一步削弱他們應有的家庭和社交生活。尤其是當學童已被禁止參與許多校內的課外活動，若再下調疫苗通行證年齡將對兒童有深遠的影響。

該會指出，多名研究員曾警告新冠肺炎疫情下的封鎖、停課、網上學習、社交網絡崩潰、缺乏遊樂空間和活動等，均造成一代兒童的體能、心理、學業發展遲緩。這尤其影響有特殊需要和貧困狀況下的兒童。對年紀這樣輕的兒童發放疫苗通行證的實際需要必須仔細研究；又認為措施引起了兒童照顧和兒童保護的憂慮。因父母通常會帶年幼的子女到公共街市買菜、購物，擔心幼童可能會因此被獨留在家中，危及安全。

此外，這個年紀的孩子通常沒有個人手機，要求他們隨身攜帶紙本證明也是不切實際的。為此要求家庭購買額外的手機給低收入家庭帶來了巨大的負擔。對於有多個孩子的家庭來說，這尤其苛刻。綜觀世界和本地衛生部門一直強調疫苗對防止新冠疫症重症機會和減低死亡率是有效方法。該會支持接種疫苗，但有更有效的措施來鼓勵接種疫苗，這並不是防止病毒傳播的唯一方法。簡單以降低疫苗通行證涵蓋年齡並不能有效緩解父母對子女接種疫苗的疑慮。該會促請當局以一切方法接觸學童和家長解釋新冠疫苗，及了解他們的憂慮。