中西區路面現損毀　政黨批當局見爛補爛　倡使用耐用物料

相隔4年，中西區路面再現嚴重損毀，路政署顯然失職令市民失望。區內共發現超過100處道路出現凹凸不平、路面破裂或行人路磚鬆脫及下陷等問題。有政黨今日(2日)指，現時當局處理方法只是「見爛補爛」，成效極低。相比4年前，當局則會用一些範圍較大的鋪路預制件，成效較高，批評當局處事懶散；區內亦見有用不少環保磚及瀝青物料鋪設道路，但這些鋪路物料的耐用度不高，該黨亦建議當局要考慮使用較耐用的物料。

有關政黨團隊上月12日至31日期間，視察中西區內多處行人路及行車路，地點包括卑路乍街、德輔西道、皇后大道西、堅彌地城海旁、皇后大道中、德輔道中、干諾道中、堅道及般咸道等。其中德輔道西亦曾向當局反映了3次，情況未見改善。議員陳學鋒指，當局以「見爛補爛」的方式處理問題，正是導致問題至今亦無法得到改善的關鍵所在。

議員又建議，當局可倣效內地一些新城市的鋪設做法，為中西老區建設一些渠口以取代鋪設環保磚所用的沙泥，改善使用環保磚的缺點。另亦指，部分路面在傾倒瀝青維修後，懷疑承辦商未有妥善抹平瀝青，維修質量欠佳，批評當局監工不力，建議當局應在合約書上寫明嚴格的維修指引，好讓承辦商跟從。