垃圾轉移　野鴿聚集　東區居民關注衞生問題

現屆政府將於下月公布新一份施政報告，不少政黨都把握時間收集市民關注的議題，繼而向政府反映意見。有政黨早前就施政報告訪問東區市民，發現地區清潔及衞生問題屬東區居民關注的首位，有近9成人表示關注。議員梁熙表示，有市民批評每屆政府都有提出清潔大行動，但處理過後不久即死灰復燃或轉移地點，期望政府加強推動，體現政府的執行力和魄力。

有政黨在上月初，以街站和透過線上形式等進行問卷調查，收集1304名市民對施政報告的意見。調查發現，最多市民關注地區清潔衞生問題，逾8成半東區市民表示關注；第二就是改善基層醫療服務，超過7成人表示關注；第三則是推動本地經濟，亦有逾7成人表示關注。議員梁熙表示，有市民批評每屆政府都有提出清潔大行動，但處理過後很快死灰復燃或轉移地點，期望政府加強推動，體現政府的執行力和魄力。

梁熙又表示，自從政府提出打擊衞生黑點計劃後，區內的衞生情況有所改善，不過就出現垃圾轉移情況，野鴿聚集所引發的衞生問題亦未有處理。梁認為，餵飼野生動物罰款的阻嚇性低，執法門檻亦高，期望可以盡早修例，將禁餵區範圍覆蓋全港。