踢完先郁　運輸署協調後加強皇后山區交通　增巴士及小巴班次

東方傳媒機構早前頭版報道，位於粉嶺皇后山公營房屋項目配套差，包括欠缺交通工具配合，運輸署卻繼續「闊佬懶理」，昨日(1日)終於發生居民開學日似打仗的慘況，皇后山邨內逼滿上班上學人潮，巴士站大排長龍，一度近百人排隊。運輸署今日（2日）始公布補鑊措施，表示​已與九巴及專線小巴營辦商協調增派資源，加強來往粉嶺的九巴第78A號線及來往上水的專線小巴第503K號線的服務，營辦商亦安排職員於繁忙時間，在皇后山車站協助及管理乘客候車安排，在有需要時調配車輛。另外，九巴亦於下周一（5日）上午繁忙時間，開設兩個特別班次，前往粉嶺南及上水南的學校區，以配合學生的交通需求。

運輸署就9月1日開學日的情況派員現場視察，指早上最繁忙時段（約上午7時至8時）乘客較多，然而九巴第78A號線的乘客平均能於5分鐘內登車，專線小巴的乘客則大致可於10分鐘內登車。但由於部分專線小巴班次受到區內龍琛路、龍馬路及馬適路一帶交通繁忙及違例泊車影響，導致小巴未能依時返回皇后山總站，部分乘客在上午7時30分至8時期間的候車時間較長。

另外，運輸署昨日和九巴及專線小巴營辦商檢討服務安排，並於今日採取措施，包括九巴於皇后山總站安排流動八達通收費器，以及安排兩輛巴士同時上客，加快乘客的登車時間。另外，警方亦有加強區內違泊車輛的執法，減少小巴的行程受阻，以維持穩定服務。運輸署今日再派員到現場觀察所見，巴士乘客候車及登車有序，小巴的運作亦正常，乘客整體能在10分鐘內登車。