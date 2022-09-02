添337宗學校確診　雅麗斯俊宏軒幼稚園多人染疫　須全校停課

本港疫情嚴峻，繼開學日後再有多間學校疑現傳播。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(2日)共接獲337宗學校呈報個案，來自237間學校，包括264名學生及73名教職員。過去7日共44間學校呈報2宗或以上個案；新增5間學校個別班級需要停面授課1周。醫管局獻指，現時兒童病床使用量為7成，有部分病童已轉至成人病房，強調所有病床使用量不會到百分之一百。

需要停課的班別包括，中西區救恩學校上幼望班有3宗確診個案；大埔大光德萃書院10CL班26名學生中有3名學生確診；匡智屯門晨曦學校P2班7名學生中有1名學生確診；荃灣綠楊幼稚園，N1A早上班17名學生中有2名學生確診；聖公會仁立小學1E班29名學生中有4名學生及1名老師確診。

早前公布的天水圍雅麗斯俊宏軒幼稚園，繼早前出現兩班有確診後，近兩天再有工作人員及學生確診，累計10名學生及9名教職員確診，全校有242名學生及26名教職員，由於影響人數眾多，全校需要停課。協康會水邊圍中心特殊幼兒中心的士組早前停課，同班另一組多1名教職員確診，共3人確診，24名學生及5名工作人員須停課。