再有7院舍爆疫　另2間公院疑現院內感染

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日(9月2日)宣布，昨日(1日)有7間院舍有新增確診個案，包括6間安老院舍及1間殘疾人士院舍。另外，有2間公立醫院疑現院內感染，再多5名病人確診。

涉疫的院舍包括，百樂安老院，有1名院友確診，另3名院友需檢疫；曾肇添護老院，這2至3天共7名院友及3名員工確診，有26名院友需檢疫及撤離，員工亦要連續3日進行快測；廣福護老院(葵興)有限公司，昨日有3名院友確診，17名院友需檢疫；新生精神康復會新生會大樓宿舍(III)，有1名院友確診，5名同房院友需檢疫。

另外，有2例懷疑院內感染，遍及香港佛教醫院內科病房及瑪嘉烈醫院內科及老人科病房。其中，香港佛教醫院內科病房，有1名患有慢性肺病的82歲女病人早前確診，及後同病格再多2名病人染疫，其中1人情況嚴重，均正接受隔離；瑪嘉烈醫院內科及老人科病房則有1名91歲男病人昨日確診，及後再多3名年齡介乎27至86歲的病人染疫，其中一名已出院，另外則正接受隔離，情況穩定。