添8患者離世　涉7男1女　其中5人打齊針

本港新冠肺炎疫情升溫。醫管局今日(9月2日)公布，過去一天再多8名患者離世，分別為7男1女，年齡介乎57至92歲，當中有3人未完成接種3針疫苗、1人未曾打過針。8位離世病人中，有2位在送至急症室前已無生命迹象。

醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，死亡個案中第1名患者是82歲男性，沒有接種疫苗，患有糖尿、高血壓，但沒有覆診。他在上周一(8月22日)經自行快測證實染疫，惟沒有上報或求診，至昨日(9月1日)家人發現他暈倒，送至屯門醫院急症室時心電圖亦顯示他已沒有心跳，搶救無效。第2名死者是57歲女士，曾打2針，有肺及腎的惡性腫瘤上周六(8月27日)進行核酸檢測證染疫，昨日下午家人發現她身體多處不舒服，救護人員到達時發現她暈倒，惟搶救無效。

另有4名病人的病歷及入院原因，相信死因與新冠未有直接關係，包括1名84歲男士，有末期直腸癌；1名69歲男士亦有大腸癌，死因很有可能與大腸癌及心肌梗塞有關；1位92歲男士有未期腎衰竭，亦有長期病患；1名有長期病患的75歲男士，治療新冠一段時間後，發現有吸入性肺炎，相信死因與肺炎關係更大。最後有2名分別87歲及90歲的男死者，同樣是長期病患，包括高血壓、心肌梗塞、貧血、認知障礙等。因染疫而入院，經治療後，仍不幸於昨天離世。