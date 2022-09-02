貼撐警友人資料並鎅刀傷人　港鐵車長囚25個月

港鐵車長被指將1名曾在微信朋友圈點讚支持警察的女士的個人資料，張貼在行人天橋附近。當事人發現後與他爭論，他用鎅刀割傷對方額頭，並把對方的手機搶走，當事人的額傷須縫針處理。涉案車長在事發半年後被捕，於區域法院受審後被裁定傷人及搶劫罪成。暫委法官黃國輝今天（2日）就案件判刑，指被告用武器襲擊事主頭部，行為嚴重，及後又搶手機阻止事主與他人通話，最終判被告即時監禁25個月。

這宗區域法院案件今天被安排在荃灣法院大樓審理。34歲男被告王正（又名劉嘉祺）被裁定於 2019 年 11 月 6 日，在九龍灣港鐵站B出口外行人天橋附近，非法及惡意傷害59歲女事主陳煥明，並搶劫她一部 iPhone 連一個電話套。控方案情指，被告是女事主工作的茶餐廳熟客，他們及另2名食客曾一起到瑞士旅行，女事主曾經將自己的護照傳給被告。旅行約半年後，女事主在涉案天橋見到被告以及印有自己個人資料的單張，事主想拍下單張但遭被告發現，被告並為此追着事主。事主回頭一望，被告就用鎅刀割傷事主的左額，造成約3厘米傷口。雙方之後有肢體碰撞，期間事主弟弟來電，被告就搶去事主電話逃走。

法官今午判刑時，指被告用武器襲擊事主頭部，留下傷口及須縫針，行為嚴重，必須判監，並以6個月作量刑起點；就搶劫一罪，黃官認為被告犯案目的與一般劫案不同，被告當時是想阻止事主與他人通話，遂以22個月作量刑起點。黃官考慮後，決定將傷人罪其中4個月刑期與傷人的22個月刑期分期執行。另鑑於被告沒有刑事紀錄及一直工作穩定，酌情給予1個月扣滅，總刑期為即時監禁25個月。

案件編號：DCCC 1108/2021