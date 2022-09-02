退休漢二胡拉《榮光》　被控無牌演奏押後10.3裁決

六旬退休漢在東涌街頭拉二胡演奏社運歌曲《願榮光歸香港》時，被警方票控無牌演奏樂器。被告不認罪受審，暫委裁判官談立豐原本指控方沒提供證據顯示被告有否獲得警察許可，裁定案件表面證供不成立，被告毋須答辯兼得500港元訟費。但裁判官翻查相關法律條文後，於上周五（26日）開庭覆核自己當時的決定，改裁定表證成立。案件今（2日）於西九龍裁判法院，被告決定作供自辯。他完成證供後裁判官將案後後至10月3日裁決。

68歲被告李解新，指控在2022年4月29日下午5時06分至29分之間，無合法權限或解釋，且沒有警務處處長發出的許可證，而在東涌市中心巴士總站的行人路上的公眾街道奏玩二胡。

被告作供指，他曾經2次到警總申請許可證，但遭警員以疫情為由拒絕，更指警員表示從未辦理過許可證。被告問裁判官，能否傳召警務處處長出庭作證，裁判官指不能在審訊途中要求傳召證人，因此拒絕。被告又指，香港街頭表演者「多到不能再多」，但不見得每一個都有許可證，並強調案發時演奏的歌曲與政治沒有關係，認為藝術應帶給人歡樂，而非鬥爭。不過在盤問下，被告承認案發表演時他的確沒有許可證。

案件編號：WKS 7238/2022