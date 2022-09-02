報復雞隻被咬死棍毆鄰居狗　退休救生員囚6周上訴被駁回

退休政府救生員疑因不滿自己養的雞被鄰居的狗咬死，憤然用棍狂扑狗隻的頭，並向狗主人揚言「我嘅雞死，你隻狗唔使死呀？」狗隻因此牙齒脫落，口腔受傷「溶溶爛爛」。涉案前救生員經審訊後被裁定殘酷虐待動物罪成，判囚6星期。他不服定罪及判刑提上訴，高院原訟庭法官張慧玲今（2日）頒判詞，認為上訴人明顯是想報復才打狗，適當量刑起點應是8星期監禁，原審裁判官已寬大處理，故駁回上訴。

現年69歲上訴人陳觀興，被控於2019年11月9日，在屯門掃‍管笏村1區177號，殘酷用1枝棍毆打1隻狗。控方案情指，當日早上7時許，案中狗隻女主人被狗吠聲吵醒，她望出外面，見到被告拿着棍右邊屋的花園外，又聽到狗的慘叫聲。她遂前往該處，結果發現她的狗「朱古力」在一個雞籠內。她喝令上訴人歸還狗隻，但上訴人沒理會，更拾起一枝棍走進雞籠，雙手拿棍刺向狗隻的頭部數下。醫生及後發現狗隻口腔嚴重受傷，兩側鼻孔及口腔均有血凝塊，右前腿有亦瘀傷。被告則辯稱，涉案的狗進入他的屋咬死他的雞，並撲去想咬他。他為了保護自己，才拿起鐵‍棍趕走狗隻。

上訴方指，原審裁判官錯誤裁定上訴人有打「朱古力」，而最終判刑亦明顯過重。不過，法官在判詞中指，以本案的所有環境證據而言，若說上訴人無打該狗隻，狗隻不會無緣無故受了那麼嚴重的傷勢，裁定上訴人不單是「打」該狗隻，更是「殘酷地打」。此外，法官認為，上訴人明顯是為了報復狗隻咬死他的雞隻才犯案，此舉是有預謀的。考慮到狗隻傷勢十分嚴重，法庭認為，即使該狗隻曾咬死上訴人飼養的雞‍隻，恰當的量刑起點是8個星期監禁。裁判官採納6個星期作量刑起點，可說是對上訴人寬大處理。綜合上述理由，法庭駁回上訴。

案件編號：HCMA 173/2021