上半年裸聊勒索升43%　受害人最細年僅12歲

裸聊勒索近年有上升及年輕化趨勢，今年上半年有708宗裸聊勒索案舉報，較去年同期上升了43.6%，當中超過6成是30歲以下，佔25%是學生，最年幼只得12歲。警方一次行動中，搗破一個涉及中港兩地的男同性戀裸聊勒索營運中心，涉及31名男受害人，涉款逾36.6萬港元，其中1宗失款最多達22萬港元，均以點數卡付款。

警方網絡安全及科技罪案調查科(科技罪案組)警司譚威信表示，行動中發現的男男裸聊勒索集團，是發生在去年8月至今年4月，集團首先透過男男的社交通信平台結識目標，當雙方傾談日久後，就會進行要求對方講出大眾化的通信軟件平台，如WhatsApp及Line，然後在這些平台進行裸聊，之後會傳出一條連結，要求對方下載該應用程式，受害人不虜有詐下載，結果將電話內的通信錄被對方偷取，最後就是要挾受害人，稱持有對方裸露影片或相片，並進行勒索，否則將影像傳予對方親友。譚指，該31名受害人，年齡由18至54歲，26人是介乎18至30歲，13人為學生。其中1名33歲男子被勒索22萬港元，全以點數卡付款，當該受害人儲蓄被騙盡，要向家人借錢時才揭發事件。

行動中，警方發現本地一個伺服器被不法分子利用，伺服器中載有大量受害人及其手提電話通訊錄資料，經調查後，發現該裸聊集團是活躍在內地江西，經與江西贛州市公安局情報交流後，在今年4月至今，公安局成功搗破該不法集團，共拘捕12名內地年輕男子，年齡介乎18至30歲，當中包括集團主腦及其他轄心成員，負責分工如聯絡及勒索等。有關案件亦由國際刑警組織協助，因有受害人來自馬來西亞及新加坡。

另外值得注意的是，在上半年的708宗裸聊勒索案中，涉及2名只有12歲的初中生，2人分別損失800港元及5,000港元，均透過點數卡付款。警方呼籲切勿隨便在通信平台裸體，以及不要下載一些來歷不明的連結及通信平台。為提高網絡安全及協助網民快速識別自己的裝置是否被惡意程式感染，警方的「守網者」將於今年第4季推出一項全新「快速自我檢測功能」，網民可透過有網絡保安公司的威脅情報平台數據庫作出比對，從而初步推斷出該上網裝置是否被惡意程式利用。