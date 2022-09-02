名校開學缺課本　部分學生家長徬徨　書商辯指職員辭職扣貨

全港學校已經開學，惟有學生因書商安排問題，至今仍未收到課本。有家長今日(2日)向東網反映，指港島名校聖若瑟小學的課本書商精工出版社，在暑假期間的派書安排十分混亂，期間書商提供網上訂購課本服務，聲稱家長付款後，會將課本速遞至家中，惟客服人員其後失聯，一眾家長最終未能收到課本，感到徬徨無助。

該名家長表示，書商早於7月聲稱，家長能夠到位於黃竹坑的總店買書，惟有家長於8月到總店時，發現店內完全不夠人手整理課本，又出現收錯錢、錯配課本等情況，不少家長及學生擠在店內，情況極為混亂。有家長隨後向學校反映，經洽談後，書商提供網上訂購課本服務，更稱家長在網上付款後，會安排人手將課本送至其家中。

可是，該名家長付款後遲遲未有收到課本，即使以手機通訊程式WhatsApp聯絡客服，職員相隔多日始作出回覆，聲稱會盡快包裝及安排速遞，至8月下旬更失去聯絡，一眾家長由始至終沒有收到任何書本。而學校了解到家長及學生的苦況，於是向出版社聯絡，獲批准影印課本首數個篇章，供學生臨時使用。精工出版社負責人解釋，因有職員突然辭職，「扣起晒啲貨冇人做嘢」，最快9月中旬才有貨，並強調沒有欺騙家長金錢，又指已經付款訂書的家長，如果從其他途徑買到相關課本，可向精工出版社退回有關款項。