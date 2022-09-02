7人涉東港城「和你shop」非法集結　今天裁決全部脫罪

前年5月有市民在將軍澳東港城商場聚集參與「和你Shop」活動，警方到場拘捕多人，其中7人被控非法集結罪、襲警及阻差辦公等罪。他們否認控罪後受審，今日（2日）在觀塘裁判法院被判全部罪名不成立，部分被告兼獲控方支付訟費。裁判官指出即使裁定當時正發生非法集結，但部分警員的證供互有矛盾及與現場錄影片段有出入，裁定控方未能成功舉證。

7名被告依次為林子鋒（男、25歲、護士）、李子霖（男、24歲、核數師）、陳子俊（男、36歲、程式設計師）、蘇湜嵐（女、19歲、學生）、麥玉茹（女、21歲、侍應）、李漢輝（男、56歲、售貨員）及黃美娟（女、50歲、家庭主婦）。控方案情指2020年5月16日，將軍澳東港城1樓及2樓中庭有逾百人聚集及叫喊口號，警方多次命令人群散去但不成功，於是展開拘捕。7名被告在上址因做手勢或在場鼓舞聚集而被捕，李漢輝被捕時用手打向警員2次，黃美娟則協助李漢輝抗拒警員，故分別被指襲警及阻差辦公。

裁判官裁決時指，當日聚集人群叫喊「黑警死全家」等帶威脅及侮辱意味的口號，又挑戰警員執法，使他人合理地擔心社會安寧遭受破壞，因而裁定現場屬非法集結。惟多名警員的證供存有疑點，如有警員在庭上認錯被告，及在無目標人物、欠足夠理據捕下，因被告跑過來便將其拘捕。有警員明明背對被告，卻稱觀察到被告的身體動作，判斷對方正嘴巴正叫喊口號。遇襲警員的供詞原稱當時用右手搭在李漢輝的右肩，庭上作供時才改口稱是左肩等。由於7名被告身處現場是參與非法集結並非唯一毫無合理疑點的推論，裁定各人均罪行不成立。

案件編號：KTCC 1401/2021