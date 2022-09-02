市民告特首運房局覆核上樓政策　高院指應告房委會拒受理

石籬中轉房屋將於今年年底清拆，料會重建成有1,600個單位的公營房屋，不過現時仍有79個住戶，於清拆前公屋輪候排隊未達配屋階段，需要搬入屯門寶田中轉房屋。有住戶不滿寶田中轉屋偏遠，且單位較細如同「降級」，又認為政府編配公屋的政策，對非長者1人申請者不公，有違《基本法》，遂入稟申請司法覆核。法庭今（2日）頒判詞，指申請人將時任特首林鄭月娥及運房局局長陳帆列為答辯人是不當，因此拒絕覆核申請許可，不作訟費命令。

本案申請人是許榮恩，他居住在中轉屋已14年，建議答辯人是時任特首林鄭月娥及運房局局長陳帆，房屋署署長被列作有利害關係的一方。法官在判詞指，清拆石籬中轉屋的安置安排及有關分配公屋的政策，屬房委會的責任，而相關的政策及決定也由房委會作出．故此行政長官及運房局局長並非恰當的答辯人。另外，房屋署是房委會的行政機關。房署的人員只是按房委會的政策行事。因此，他們毋須被指名爲有利害關係的各方。因此，法庭拒絕給予申請司法覆核的許可。

申請人在其司法覆核申請書指，房署在2015年修訂公屋配額及計分制度後，非長者1人申請者被排除在先到先得的公屋輪候隊伍之外，要等候更長年期才可獲得編配公屋單位，並不公平。此外，受影響的住戶別無選擇下，只可以搬遷至寶田中轉屋，變相迫遷，認為安置政策沒有因時制宜。申請人指，政策嚴重影響住戶的生活質素，例如住所面積縮減，上班時間及交通費增加，而政府卻並沒就此提供合理補償。

案件編號：HCAL 475/2022