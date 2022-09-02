相思灣村水上活動店涉違停業令　村霸黃子洋被控9.13提訊

疫情肆虐，防疫一刻都不容鬆懈，惟《東網》今年4月連日直擊西貢相思灣村有水上活動店涉多次違令營業，明顯違例，而涉事村霸黃子洋更如有保護傘無視法紀。警方直至4月9日採取放蛇行動，喬裝顧客租艇，當場拘捕黃子洋、其胞弟黃子樂等3人涉嫌違反停業令。據知，警方已落案檢控黃子洋涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），違反相關規例最高可被罰款5萬港元及監禁6個月，案件9月13日於觀塘法院提訊。

早前在疫情高峰期，根據政府防疫規定，經營獨木舟生意的場所屬體育處所，必須遵守停業令不得開業，惟《東網》揭發西貢相思灣村有水上活動店期間多次違令營業，今年3月中有人租用獨木舟出海，4月4日再次直擊有逾20人租艇，而海面有逾10隻艇暢遊，大部分人沒有戴上口罩。

至4月9日早上10時許，將軍澳警區特遣隊人員，喬裝顧客與水上活動店聯絡並前往租借獨木舟，黃及另外兩名男子安排出租獨木舟，黃及後收取警員預先記錄的鈔票，警員就表明身份並根據法例拘捕3人，包括黃子洋(43歲)、黃子樂(32歲)，與另一人姓林男子(35歲)。