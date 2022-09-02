政Whats噏：牛頭角街市鼠患及阻街嚴重　柯創盛促改進

政府上月中旬展開全港打擊衞生黑點計劃，觀塘區議會主席柯創盛尋日(1日)，帶領團隊前往牛頭角街市巡視環境衞生，並派發驅蚊貼、驅蚊液及宣傳教育單張。其中提到街市存在多項問題，包括鼠患未問題嚴重、店舖阻街等，促當局檢討鼠患指數計算方法，以及建立「標準運作模式」，理順各部門職責範圍，杜絕部門推卸責任。

巡視期間有街市商販稱讚街市已較以往清潔衞生，唯鼠患仍然嚴重，期望有關部門多加關注。不少市民一直受鼠患問題困擾，期望當局盡快檢討「鼠患參考指數」嘅計算方法，例如引入鼠患投訴數字、捕獲活鼠與收集死鼠數目等多元參考指標，定期因應鼠患指數變動調整滅鼠策略，並加強監管街市等地嘅衞生情況。

另外，由於有市民反映店舖阻街情況時有出現，故促請政府盡快建立「標準運作模式」，理順各部門職責範圍，杜絕部門推卸責任嘅情況，讓市民及地區人士可與有關部門進行對接，舉報和跟進地區衞生黑點，切實解決社區環境衞生問題，提升香港整體環境衞生及市容，從而提高香港市民嘅生活質素。

柯創盛認為打擊衞生黑點最重要係透過持續嘅跨部門協作、訂立績效指標、加強宣傳及社區參與、提升執法力度等，才能防止衞生黑點死灰復燃，亦希望官員藉多落區加強官民合作嘅渠道。