避風塘重現「嘩啦嘩啦」　迎月起穿梭水上市集

「活力避風塘主題區」將於中秋節前夕「迎月」(9月9日)正式開放。主題區內將重現3艘昔日的海上交通工具「嘩啦嘩啦」(Walla-Walla)，讓市民穿梭避風塘，水上設有全港唯一的水上三角天后平安堂供市民參觀，亦有限定的水上市集，讓市民與住家艇的水上人交流，並可在特定的範圍投放祈願水燈；另設導償團，讓市民深入了解避風塘的歷史。各類活動則於9月中或以後陸續開放。

主題區開幕禮在今日(2日)傍晚舉行，由發展局局長甯漢豪及海濱事務委員會主席吳永順等人為主題區各活動進行揭幕。主題區美化了前身為「敬記船廠」、駁通約150米的海濱長廊，保留附近現有的一棵大榕樹，面積約10,900平方米、長約715米。區內提供更多綠化、戶外桌椅和遮陽設施等，亦歡迎市民帶同繫上牽繩的寵物到訪。不過，沿著海岸堤邊，亦能發現不少漂浮的垃圾，破壞了區內的美態，需要相關人員跟進。

主題區亦將提供一條長約90米、無欄杆的「海岸堤階」，讓市民可無阻隔地欣賞避風塘及維港日落景致。沿堤階邊亦已安裝浮波及救生圈等設備，並於不同位置張貼安全告示，另設保安員及救生員服務。