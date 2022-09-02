蠱惑曱甴扮紅豆　匿蘋果批險入口　網民嚇到無掟唞

俗稱Ｍ記的麥當勞於不少孩童而言，尤同一頓難得的饕餮盛宴，惟今日(2日)竟疑傳有「曱甴批」流出，令一眾童年夢碎。有澳門網民今日在社交平台爆料，指澳門寶龍花園的一間Ｍ記分店竟以「炸曱甴蘋果吉士批」奉客，令食客大感詫異之餘，更有食安憂慮。從相中可見，該塊蘋果批表面留有一片暗紅色的異狀物，乍看像是紅豆餡料，惜為一場「單相思」！一經細看，不難發現批皮之上竟遺有一條幼不可察的昆蟲「殘肢」，疑為曱甴腳，再結合種種迹象顯示，該片暗紅異物，並非甚麼紅豆餡，很可能是一攤曱甴炸後的殘軀，雖則事件幾近破案，惟樓主事後又再要求換批，令網民不禁思疑，「換畀你咪又係同一鍋油炸出嚟...」

不少人知悉後，均對該攤暗紅異物究竟是否曱甴殘骸抱有懷疑，並稱「隻腳似，個身唔知啦」、「點睇都似提子醬」、「小強(蟑螂)炸咗會溶到一pat(攤)嘢？」惟根據樓主提供的照片，不少網民「柯南」上身，均覺該條「殘肢」確為曱甴腳無異，更有人戲稱「新出嘅口味嚟」，令人哭笑不得。

根據食安中心資訊，食物中毒通常由進食受污染食物或污水所致，而食物或食水會受細菌、病毒、寄生蟲、生物毒素或化學物污染。所以食用不潔的食物隨時可以招致食物中毒，大家用餐前記得睇真啲，慎防病從口入啦！