政Whats噏：夾心階層難置業　洪雯：加建公屋不能解決房屋問題

香港屋貴，居大不易，如何「安得廣廈千萬間」就成為社會熱烈探討嘅議題。雖然好多人都主張加建公屋，但議員洪雯就認為，即使大量興建公屋都未必係妥善解決問題之道，因為超低入息嘅門檻，將大批夾心階層排除在外！佢又指香港嘅房屋問題，同政府嘅高地價政策脫不了關係，因此除咗開拓土地，仲要諗吓公共財政方面，唔好太過依賴賣地嘅收入。

洪雯喺一個網台節目中提到，目前輪候公屋要等6年，整個社會都聚焦於公屋。雖然草根階層嘅住屋需求非常迫切，然而超出入住公屋資格，但又無能力購置私樓嘅中產人士為數更廣，更需要講求安居樂業，事關夾心階層先至係社會嘅中流砥柱。洪雯指二人家庭申請公屋嘅資格，入息上限係19550元，但時下兩個年輕人結婚，又點會得咁微薄嘅工資？佢話依家即使大建過渡性房屋，但統統都以公屋輪候者為入住對象，到底能否騰出部份單位用作青年公寓呢？洪雯話佢曾經提過呢個問題，而答案就係唔得。佢慨嘆話不管政府推出乜嘢政策，夾心階層都係無法得益嘅一群。

至於居屋制度，洪雯認為雖有機會令中間階層、特別係較為年輕嘅一群受益，不過依家嘅居屋閒閒地都講緊幾百萬。佢又提到公屋富戶政策，其實對公屋流轉作用有限，因為將富戶遷出公屋系統，就會多咗一批人競爭居屋巿場，只會令到居屋嘅供應更加緊張。

要為無殼蝸牛提供上樓嘅機會，洪雯指不但要增加土地供應，香港嘅房屋亦要將私人住宅、公屋同中間階層劃分為三個不同嘅巿場，同埋要搭建一個居住環境可以向上提升嘅階梯。除此之外，要推動經濟結構轉型，創造更多上流嘅機會，提升中產以至基層嘅收入，縮少社會整體嘅收入差距。

主張制度創新嘅洪雯話，香港嘅公共財政收入來源好窄，而政府每年嘅賣地收入，長期喺公共財政收入中佔約兩成，係僅次於利得稅嘅第二大收入來源。無可否認，高地價政策係造成高樓價嘅重要原因之一，而高樓價係窒礙一般市民上樓嘅最大阻力。但如何減少賣地收入，而又無須開徵稅項呢？洪雯就指新加坡嘅政府投資基金，所帶來嘅投資收益佔政府財政收入高達兩成，幾乎等同香港嘅土地財政收入。如果香港做得成另一個政府投資基金，可以帶來好大嘅結構轉型。雖然新加坡同香港兩地嘅社會並唔相同，然而人哋嘅機制好聰明，值得香港借鑑同仿效。