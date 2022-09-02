60地納強檢　牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍再上榜

再增60個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單。政府今日(2日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(3日至4日)期間進行病毒檢測。

另外，為配合舉辦活動，位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站於明日會改為早上10時半開始運作，其後則會回復每日早上8時開始運作，而位於沙田大會堂廣場的流動採樣站亦會提早於每日早上8時開始運作。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約96%預約名額。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.牛頭角樂華北邨達華樓

2.牛頭角樂華北邨立華樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田駿洋邨駿湖樓

2.油塘油美苑淑美閣

3.秀茂坪寶達邨達康樓

4.天水圍天晴邨晴碧樓

5.秀茂坪秀茂坪邨秀和樓

6.慈雲山慈樂邨樂祥樓

7.鴨脷洲利東邨東逸樓

8.東涌滿東邨滿康樓

9.葵涌葵盛圍188號高盛臺2座

10.將軍澳怡心園5座

11.大埔運頭塘邨運來樓

12.沙田顯耀邨顯耀樓

13.黃大仙黃大仙下二邨龍光樓

14.葵涌葵涌邨春葵樓

15.粉嶺嘉福邨福泰樓

16.沙田廣源邨廣榕樓

17.粉嶺皇后山邨皇順樓

18.屯門景峰花園1座

19.香港仔田灣邨田健樓

20.將軍澳彩明苑彩楊閣

21.青衣綠悠雅苑2座

22.牛頭角樂華北邨普華樓

23.將軍澳厚德邨德志樓

24.何文田何文田邨逸文樓

25.藍田滙景花園11座

26.馬鞍山恆安邨恆月樓

27.大埔廣福邨廣智樓

28.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍2座

29.大埔富亨邨亨翠樓

30.慈雲山慈愛苑愛勤閣

31.將軍澳富康花園8座

32.大圍隆亨邨慧心樓

33.大圍美田邨美全樓

34.天水圍天頌苑頌月閣

35.葵涌雍雅軒2座

36.粉嶺綠悠軒4座

37.將軍澳寶林邨寶泰樓

38.黃大仙黃大仙下邨(一區)龍裕樓

39.將軍澳日出康城緻藍天翠堤(左翼及右翼)

40.藍田平田邨平誠樓

41.牛頭角彩福邨彩善樓

42.觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

43.長沙灣昇悅居5座

44.大角咀浪澄灣5座

45.藍田德田邨德瑞樓

46.元朗溱柏7座

47.大埔頌雅苑頌善閣

48.天水圍天慈邨慈恩樓

49.何文田愛民邨德民樓

50.將軍澳蔚藍灣畔7座

51.沙田水泉澳邨嶺泉樓

52.沙田廣林苑興林閣

53.油塘高翔苑高飛閣

54.長沙灣元州邨元泰樓

55.馬鞍山錦泰苑錦富閣

56.將軍澳富寧花園2座

57.深水埗海達邨海昌樓

58.屯門兆康苑兆豪閣