酒友衝冠為紅顏　保安守地力靖難　掌掌功夫排糜爛

「奔波的風雨裏，不羈的醒與醉，所有故事像已發生飄泊歲月裏」，近日澳門新冠肺炎疫情受控，市面復常下，居民的夜間消遣亦逐漸增多，惟不知是否封禁太久，澳門皇朝區一夜店外竟現兩批酒友陝路相逢，一言不合即群起相鬥，上演怒火街頭！今日(2日)凌晨，網傳一段街頭群毆片，事發地點疑於俗稱「皇朝區」的澳門新口岸填海區一間夜店門口，兩批人疑為「搶女」起爭執，繼而動武，場面一度混亂，治安難靖！

片中可見，涉事的兩批人一度在夜店門外對峙，期間粗口橫飛，推撞不斷，更有人疑似酒性大發，一度將對方撲倒後，掄拳狂毆，場面紛亂，幸在場一名保安「盡忠職守」，不斷勸阻及嘗試分開眾人，總算令事態漸漸受控，事後各人更於友伴攙扶下作鳥獸散，遺下一段「不羈」故事。

不少網民均好奇兩批人的打鬥原因，有人大膽猜測「八九不離十爭女，或者你𥄫我條女，佢𥄫你條女，想威、想型就開拖」，亦有人思疑或為利益起鬥，「聽樓下工人講，(打鬥者)為咗爭出面條街間7仔嘅紙皮利益講數，最後打交解決」。另外，有眼光獨到的網民「慧眼識英雄」，大讚該「保安堅守陣地，係好員工！」、「有個疑似保安既人，一掌掌咁掌開啲人，好功夫！」惟不少人直言，「呢啲飲酒嘅地方千祈唔好去，啲人飲大兩杯就覺得成個世界都係佢嘅。」