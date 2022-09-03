浸大持續教育學院辦國際會議　逾百學者論新冠肺炎等議題

香港浸會大學持續教育學院環境與人類健康研究中心，早前舉辦「環境與人類健康國際會議」，邀獲紐約州立大學奧爾巴尼分校、新加坡國立大學、悉尼大學等多所國際學府支持，並匯聚超過137名學者及演講者，以及超過470名來自31個國家或地區的人士參與。會上，眾人就「環境與人類健康」等議題進行交流，盼藉此促進跨學科理解，並推動環境可持續性和人類福祉。

浸大持續教育學院院長鍾志杰表示，是次會議不單成功為世界各地學者、研究人員及專業人士建立學術網絡，更於會上討論多個備受全球關注的主題，包括新冠肺炎疫情、環境及氣候等議題。據公布，是次會議包括5大「環境與人類健康」主題，包括生物多樣性、自然與人類健康；氣候變化、環境污染與人類健康；健康素養和教育與全球健康；運動、鍛煉、營養與人類健康；以及「COVID-19」與環境和人類健康的見解。

除主題演講外，活動亦設多場研討會，多名學者均就其重點領域發表研究成果，並即席與在場參與者討論，為未來合作奠下基礎。學院稱，近年致力發展的研究領域包括，｢環境與人類健康｣、｢教育與教學｣ 和 ｢數據分析與人工智能｣。