假難民禍港　議員倡設電子監測

本港接連有假難民犯案，市民人心惶惶。議員葛珮帆批評，現時假難民「搶劫、開片」頻頻發生，令市民感到十分憂慮，要求警方加強執法處理與黑社會有關的假難民。議員梁文廣認為，當局處理免遣返聲請速度緩慢，要求加派人手處理，又建議對在本港有刑事紀錄的難民申請者進行電子監測，「令佢哋知道有人睇住佢哋」，起阻嚇作用。

現時免遣返聲請的積壓個案數字愈來愈多，梁文廣促請入境處和法庭加派人手加快處理免遣返聲請，盡快安排不合資格的申請者離開香港。他又建議政府，對涉嫌犯下刑事罪行的難民申請者進行電子監測，例如納入保釋條件。梁指上述方法，一方面可以監視他們的一舉一動，另一方面可以讓他們知道有人在監察他們，起阻嚇作用，減少犯案率。他認為電子監測不會為香港惹來國際批評，因有其他國家亦在難民身上使用該方法，而且追蹤只是針對干犯刑事的申請者。

梁文廣又呼籲，保安局可以加強和本地南亞裔人士接觸，以收集情報。梁表示，本港仍有不少奉公守法的南亞裔人士，熟知假難民的行動，相信他們都願意和警方合作，將有助阻止罪案發生。