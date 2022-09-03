東方日報A1：南亞幫劈友老笠　暴力港永無寧日

本港治安每況愈下，搶劫、傷人等暴力罪案近期幾乎無日無之，且多宗涉及南亞兵團及假難民。過去一周，先有不同黑幫背景的南亞幫，因利益糾紛當街火併；兩日後有4匪擎槍劫鬧市錶行；翌日元朗街頭有印度漢遭斬甩手掌。在上月杪，九龍城一名七旬露宿婦，遭兩南亞單車匪掠去「救命錢」，一名印度假難民雖在10日後落網，惟仍有一名匪徒在逃。面對治安不靖，南亞幫及悍匪當警方冇到，市民活在「暴力港」人心惶惶，只能自求多福。

上月22日凌晨近3時，在九龍城賈炳達道九龍城廣場對開露宿的姓徐（74歲）婆婆，在埋頭整理紙皮期間，兩名南亞漢騎乘單車而至，其中一人從後用雙手遮掩婆婆雙眼，另一人則搶去其載有用作醫藥及生活費的1.6萬元現金等財物的腰包。兩匪得逞後，騎乘單車往九龍塘方向逃去。九龍城警區刑事調查隊跟進案件，經情報搜集和分析，以及追查大量「天眼」片段後，鎖定兩名匪徒身份。

至本周三早上，警員掩至旺角一住宅單位外埋伏，拘捕一名持「行街紙」留港、報稱無業的28歲印度籍假難民，在其身上檢獲數百元懷疑贓款，同時在其住所內，檢獲案發時穿着的衣物。至於另一南亞裔劫匪仍然在逃。據悉，疑犯與婆婆並不認識，亦非居於九龍城區，相信是隨機犯案。昨日徐婆婆得悉其中一名匪徒落網後，坦言感到開心，惟仍未知道能否追回失款。她指出，遇劫後得到熱心街坊送暖，分別送上食物、金錢及八達通等物品。

另外，本周四晚10時許，元朗街頭刮起腥風血雨，一名40歲、報稱任職廚師的印度裔男子，在牡丹街近合益廣場附近遭3名刀手追斬。事主負傷突圍，逃至康德閣一間店舖外被追及圍斬，其左手掌被斬甩、背及腳部中刀受傷，刀煞得逞後跳乘接應私家車往合財街方向逃去。事主全身披血攤臥地上，不斷搖頭痛極呼救，同時用右手按壓被斬甩的左手掌位置止血，身旁地上則遺下恐怖斷掌及大攤血漬。其後傷者連同斷掌一併送院施手術接駁，至昨晚仍然昏迷。

警方事後檢走事主的血衣及一批證物，案件列傷人，交元朗警區反三合會行動組跟進。據悉，傷者沒有案底及黑幫背景，其親友亦不明其遇襲原因，惟不排除有黑幫背景的南亞幫，僱用「膽正命平」、沒有案底的同鄉充當刀手，因利益糾紛而狠施毒手。

昨晨9時許，牡丹街有商舖職員在開門營業前，用水沖洗行人路的血漬，不少街坊直指南亞幫干犯嚴重罪案日趨嚴重，擔心治安惡化瀕臨失控。有附近凍肉店女職員表示，上周某日清晨6時許，有南亞賊駕車偷去店舖12隻冰鮮雞，損失逾600元，賊人光天化日下偷竊，情況十分猖獗。

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