科大數碼港合辦電競會議　Esports擬融入教育寓教於樂

香港科技大學及數碼港合辦的「環太平洋大學聯盟APRU第三屆電競會議」上周六(8月27日)正式閉幕，討論內容包括高等教育界內，電競(Esports)發展的政策、挑戰和機遇，及未來政策的發展及電競於教育上的應用等議題。而會議的參加者包括，亞太地區的領先學者與業界專家，及逾2,000名來自超過30個國家和地區的人士。

「APRU 2022年電競會議」有3個大主題，分別為「寓教於樂：教育、遊戲化及元宇宙」、「精英大學的電競」及「社會福祉遊戲化」，內容涵蓋電競、第3代互聯網(web3.0)、區塊鏈、人工智能及其他新科技方面的機遇及挑戰。有研究人員指，數據顯示新科技工具，如移動電子設備、可穿戴硬件和基於擴展實境(XR)課堂等，均已可通過融合虛實場景創造出一個「超現實」世界，方便寓教於樂、提升學生的學習體驗。

有電競組織表示，社會開始意識到遊戲與電競行業是新技術和資金流向的新重點，並指該行業非常龐大，可為大學畢業生創造一系列的新職位，例如遊戲程式設計員、聲音藝術家和設計師等。