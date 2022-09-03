深圳8區今明封控全員檢測　廣州2區加強管控

廣東省深圳市周五（2日）新增87宗本土新冠病例，至少8個區發布通告，由周六（3日）至下周日（4日）巴士和地鐵停運，開展兩輪核酸檢測。當局要求暫停非必要人員流動與活動，全區社區小區、城中村、產業園區實行封閉式管理。惟全市的士、網約車不停運，民眾搭車外出時需出示24小時核酸檢測無感染證明，或可選擇駕駛私家車外出。

繼深圳市羅湖區、福田區、龍華區、龍崗區、南山區和寶安區外，光明區和坪山區防疫指揮部周六亦發布通告，根據疫情防控形勢，為有效管控疫情傳播擴散風險，決定利用周末時間在全區開展兩輪核酸檢測，及進行非城市保障型企業居家辦公或閉環式管理。除保障市民基本需要的生活超市、藥店、醫療機構、只供外賣的餐飲類企業外，其他營業場所、門店一律停業。

當地有民眾於周六在網上留言，指光明區等地的封控防疫措施在當日凌晨發布，令人措手不及，未準備充足的食物或生活物資。另有民眾表示，當日清晨準備外出購買食材時才發現超市貨架搶購一空，「感覺菜價增加了一些」。亦有民眾怒斥當局在周末實行封控措施，並進行兩次檢測，「這是變相加班」。

另外，廣東省廣州市番禺區和海珠區相繼發布加強社會面疫情管控，防控措施包括全區居民持24小時核酸檢測無感染證明才能離開本區，繼續開展全員核酸檢測，校外培訓機構暫停線下教學等。在廣州塹口碼頭、紡織碼頭、中大碼頭、海珠客運站、廣州南汽車站等碼頭或車站，民眾周六（3日）起需掃場所碼，並持24小時核酸證明登船或搭車。