警打擊暑假期間青少年毒品活動　八月下旬共拘250人

警方毒品調查科為打擊暑假期間，販毒集團利用青少年參與販毒活動，於8月15至31日聯同各大總區，展開代號「捍衛者」的反毒品行動。期間共偵破168宗毒品案件，合共拘捕212男38女(14至80歲)，包括3名指派青少年參與販毒及製毒活動的幕後指使人，其中兩人已被落案起訴。行動中，警方共檢獲97.2公斤不同種類毒品，包括可卡因、海洛英、氯胺酮、「冰」毒及大麻，市值共7,600萬港元。

警方指，被捕的250人分別涉嫌「製毒」、「藏毒」、「販毒」、「經營毒窟」、「管有可作吸食毒品工具」、「吸食或注射毒品」及「管有第一部毒藥」，當中部分有黑幫背景，另有20人未成年，包括10名學生。在未成年的被捕人中，16人涉及製毒或販毒罪行，其中最年輕的14歲男童，於8月17日在將軍澳一屋苑外遇查，警員在其身上搜出10包共重15.1克可卡因。警方相信毒販以每包數十元的酬勞，利誘男童參與「派貨」，他已被落案起訴一項販毒罪，以相關毒品重量計算，男童一經法庭定罪，可能會面臨5至8年監禁。

此外，有鑑於近日入境政策放寬，警方亦加強打擊毒品入口情況，並聯同海關人員，於8月31日在機場入境大堂截查一名22歲、由杜拜返港女子，在其行李內搜出8包共重7.1公斤可卡因，該名女子已被暫控一項販毒罪。警方強調，針對販毒集團透過娛樂場所、交友軟件等場合招攬年輕人參與毒品活動，警方絕不姑息，並將引用條例，在法庭為定罪犯人申請加刑，呼籲年輕人不應因好奇心或朋輩影響，低估吸毒禍害及販毒刑責。