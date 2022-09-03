香港農地不足　特有種子近失傳　學者倡復耕水稻打造本地品牌

隨着移民潮和新界土地發展，香港農地開始走向碎片化，連片的水稻田面積迅速減少，上世紀80年代幾乎在本港絕迹，水稻種子相繼失傳。漁農自然護理署近年積極推動復育「香港水稻」，2年前在香港中文大學成立「香港種子技術及教育中心」，向世界種子銀行成功申請收集本港幾乎絕迹的水稻種子，安排本地農友試種。有學者認為香港要復耕水稻，打造本地品牌，讓本地農業有更多的生存空間。

中大香港種子及技術教育中心—卓敏生命科學教授暨農業生物技術國家重點實驗室主任林漢明稱，經中心調查發現，許多本港特有種子經已失傳，譬如原有的水稻種子，在本地完全找不到，幸好種子銀行有保存，成功申請收集幾種種子，包括「絲苗」、「花腰仔」、「老鼠牙」、「黃殼齊眉」、「白殼齊眉」、「珍珠早」、「鹹滿」等，後來經本地農友試種後，其中「花腰仔」有不錯表現，故成為中心研究重點。

林漢明續稱，將糧食簡單地視為商品，消費者很容易混淆，認為糧食產自超級市場，或是一種純粹用金錢便能換取的簡單貨品，基乎與農業生產完全脫離，忘記了孕育農作物的土地和辛勤付出的農民。因此他認為香港要復耕原有水稻，打造本地品牌，只有當消費者更接近糧食生產過程，才能學會更尊重和愛護土地、環境及農民，既可保留香港文化特色和歷史情懷，「這正是入口稻米不能取代的本地品牌內涵。」