逾130準小一生穿儒服參與開筆禮　額上點硃砂家長望子女開竅

正值新學年開學之際，不少家長都會帶同子女參加開筆禮，祈求學業進步。今日(3日)早上9時半，嗇色園黃大仙祠舉行「萬世師表孔聖先師開筆啟蒙禮」，吸引逾130名今年升讀小一的學童參加。學子們身穿傳統儒服，學習「正衣冠」的重要，額頭點上硃砂痣，冀獲啟蒙開智，立志向學。

開筆禮期間，眾學子數次向先聖進行三跪九叩，上香敬拜。在老師家長教導下，莘莘學子執筆書寫「人」字，寄望將來做個堂堂正正的人。及後，黃大仙祠監院李耀輝(義覺)道長到麟閣為學子點硃砂開智，逐一以硃砂點在孩子額頭正中，寓意開啟智慧，寄望孩子從此眼明心亮。學子更獲贈一把「葱芹菜蒜」，寓意聰明勤力。徐小姐帶同女兒前來，寄望其讀書聰明伶俐，將來做人有品德。而林小姐經朋友介紹前來，希望女兒參加開筆禮後可以開竅。

「開筆禮」為學童識字習禮的傳統啟蒙教育儀式。黃大仙祠以敬拜孔聖先師為主，結合道教科儀及儒家教義。今年第4度舉行，儀式由園監帶領上香開始，眾道長誦讀《黃大仙寶訓》。新亞研究所所長劉楚華教授到場勉勵一眾學子，指家長需要培育子女良好品德及性格，並祝願學子有美好將來。香港史學會董事兼執行總監鄧家宙博士則為學子「擊鼓鳴志」，表明志向。而眾學子亦從劉楚華及鄧家宙手中領取毛筆及證書。