海事處救援中心年均助90人脫險　颱風「天鴿」吹襲曾救逾百船員

運輸及物流局轄下的海事處在1989年成立香港海上救援協調中心，若香港水域或大部分南中國海水域內發生事故，均由該中心負責統籌海上搜救行動，涉及的範圍達45萬平方海里。運輸及物流局局長林世雄今日(3日)發表網誌，指海事處的海上救援協調中心全年無休。在颱風等惡劣天氣下，有較大機會出現海上事故，海事處便會增派人手到中心值勤。2017年8月23日超強颱風「天鴿」吹襲珠江口期間，中心就在短時間內收到17艘船隻發出遇險信號，成功協助超過100名船員脫險。

在颱風天氣外，中心也會收到翻船或船隻傾側入水等較嚴重事故，最常見是有人墮海或船隻上有人因傷病急需送院治理。在2019至2021年期間，中心每年平均處理53宗個案，並協助超過90名涉及海上事故人士。海事處還會配合高科技通訊儀器和其他專業職系人員，為監測船舶發出的遇險訊號和作通訊用途，海事處在畢拉山、太平山山頂、鶴咀等地點設置天線及無線電通訊電台。

中心亦設有其他高端系統和軟件，包括用來接收數碼呼叫遇險訊號的岸基全球海上遇險和安全系統、接收緊急示位無線電浮標(EPIRB)的全球衞星搜救系統，及可利用國際海事衞星 (INMARSAT) 的安全網路 (SafetyNET)，以便向特定區域內的船隻作強化群呼 (Enhanced Group Call)。一旦接收到船舶遇險訊號，在中心值班的海事處人員，會立即根據船舶遇險的情況，並因應求救性質，協調適當救援工作，包括要求水警、政府飛行服務隊及消防處執行搜救行動。如涉事地點在香港水域以外，或鄰近南中國海其他區域，中心會聯絡遇險船舶附近的船隻或相關地區的搜救中心提供支援，務求在最短時間內幫助求助船舶或人士脫險。