因過海費用爭執　八旬乘客襲的哥被捕　工會籲解釋清楚減少衝突

早前網傳有的士司機疑因兜路觸怒乘客被打，更有團體到警察總部請願表達訴求。東網今日(3日)再接獲讀者報料，他同為一名的士司機，昨日(2日)接載一名80歲老翁及其太太由中環過海到觀塘麗港城，惟抵達目的地時，該名男乘客疑因拒絕向司機支付回程隧道費，繼而發生口角，一怒之下老翁更向司機揮拳襲擊，司機報警求助，警員期後到埸處理，暫以普通襲擊之名拘捕該名男乘客。警方回覆稱，報案者為52歲周姓的士司機，施襲者為80歲施姓男子。案情指，施姓老翁因的士服務問題與司機發生爭執，繼而動武，用手襲擊司機，司機報警求助，警員到場處理。期後司機報稱耳朵「見紅見痛」，清醒送往聯合醫院，警方暫以普通襲擊拘捕該名80歲施襲男子。

事發為昨日下午4時多，周姓的士司機於中環接載一對夫婦過海至觀塘麗港城，到步後司機除向其收取應有車資外，亦另收取共40港元的回程隊道費用，惟當下遭該名男乘客拒絕，男乘客解釋稱「當時已問的士司機是否過海，且已回答會過海，故應該只收取單程25港元隧道費」，司機當刻認為不合理，繼而與老翁發生口角，並回覆道「要畀單程隧道費，應去過海的士站」。最後爭拗無果，為免浪費時間，司機決定讓步，只收取單程隧道費用便叫該名老翁下車。不過落車前，老翁動怒，以手向司機近頭部與耳朵之間的太陽穴大力揮拳襲擊，司機立即報警求助，老翁欲離開，其太太在旁協助，經過一番糾纏下，老翁逃離不果，警員最後到埸將其拘捕。

汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠表示，按法例規定，非過海的士站的士司機有權收取雙程隧道費用，加上的士車箱內亦貼有「黃紙」清楚列明有關條例，故認為司機收取費用有理。不過，他認為若司機可於乘客上車前解釋清楚，或會大大降低衡突，避免爭拗，甚至遭受襲擊。