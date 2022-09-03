政Whats噏：港創科鬧人才荒 　張曼莉：助年輕人將科研變專業

香港近年大力推動科創發展，但就鬧人才荒。香港創新科技及工業局副局長張曼莉今日(3日)出席香港青年科學院(青科院)舉辦嘅活動時，亦強調當局會致力創造創科生態系統，希望為香港帶來更多元化嘅發展，培育更多年輕人才，協助佢哋將科研興趣發展成專業。

口講冇用喎，要做先得。張曼莉話近年政府舉辦唔少創科活動，鼓勵學生「動手做」嘅氛圍，從各行各業協助年輕人將科研興趣發展成專業。身兼香港科學院創院院長嘅徐立之，喺視像致詞就話香港嘅「基礎研究」出色，喺科技創新上有國際級嘅地位同優勢，期望可以聚集內地同世界各地嘅創新同人力資源，推動香港科學同科技研發，成為新嘅經濟動力。

實際上，為培養高中學生對科研嘅興趣，青科院舉辦首屆「研知有你」工作坊，通過科學家分享會等活動，令學生明白到從事科研都可以有好大嘅發揮。首屆66位學員今日畢業，有畢業學員坦言，好多同學對科研感興趣，求學階段需要擴闊科學知識，希望了解更多創科產業，例如現時需要乜嘢科研人才，從而選擇適合自己嘅範疇。