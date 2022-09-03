東涌第133區公屋　最快明年落成　料供1.14萬伙

東涌新市鎮再有新公營房屋發展。土木工程拓展署現正於東涌新市鎮擴展區進行填海及基礎設施工程，預計2024年第4季會將東涌第133區房屋發展用地交予房屋委員會作公營房屋發展。根據文件披露，東涌第133區將會分為3個部分，總共可建1.14萬個公營房屋單位，料可惠及3,0780人；另亦包括不少社會福利設施及零售設施等。房屋署預計，工程最快於2024年第4季展開，並於2030年落成。

東涌新市鎮擴展區範圍極大，根據房屋署文件顯示，未來第133區房屋發展用地會分為東涌第133A區、東涌第133B區及東涌第133C區，地盤總面積分別為約4.19公頃、約1.81公頃及約1.86公頃，靠近擬建的東涌東港鐵站，最高總地積比率介乎6.6倍至6.9倍，樓宇高度最高可達40層。預計3個部分合共可建13座住宅大樓，並分別容納約1.7萬人、約7,290人及約6,480人。

除住宅大樓外，發展區域亦包括幼兒中心、長者日間護理中心、體弱長者家居照顧服務隊、安老院舍暨長者日間護理單位等社福設施；而零售設施方面則包括食環署興建的公眾街市，及有約8,260平方米的商店；另將提供綠化休憩設施、兒童遊樂場、籃球場、羽毛球場及乒乓球檯等。